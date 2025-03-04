Пошкоджені озимі культури Одещини — чому

Засіяне поле. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На полях Одеської області, що не були вкриті снігом, було пошкоджено листкову частину озимих культур. Проте науковці запевняють — ситуація не є критичною для агросектору.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Замало снігу

За даними аналітичної довідки про агрометеорологічні умови та стан посівних культур в Україні, у третій декаді лютого продовжувала утримуватися морозна погода. Але попри це, сніговий покрив на більшій території Одеської області був відсутній, і лише на півночі регіону його висота на полях становила 1-4 сантиметри. А через нестачу опадів і страждають озимі.

Що саме пошкоджено

За інформацією науковців, на ділянках, які були не вкриті снігом, спостерігається пошкодження листкової частини рослин озимих. Зокрема, це стосується особливо розвинених з осені ріпаку та ячменю. Проте ситуація не є критичною, кажуть науковці.

"Промерзання ґрунту відбулося на глибину 11-15 см. За таких погодних умов озимі культури знаходяться у стані зимового спокою. За період похолодання мінімальна температура на глибині вузла кущіння пшениці озимої не опускалася нижче 6,0 °С морозу, що не є критичною для рослин — не лише пшениці, а й ячменю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про бронювання фермерів. А також про аграрія, який відмовився від повістки.