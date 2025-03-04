Повреждены озимые культуры Одесской области — почему

Засеянное поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На полях Одесской области, которые не были покрыты снегом, была повреждена листовая часть озимых культур. Однако ученые уверяют — ситуация не является критической для агросектора.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Мало снега

По данным аналитической справки об агрометеорологических условиях и состоянии посевных культур в Украине, в третьей декаде февраля продолжала удерживаться морозная погода. Но несмотря на это, снежный покров на большей территории Одесской области отсутствовал, и только на севере региона его высота на полях составляла 1-4 сантиметра. А из-за недостатка осадков и страдают озимые.

Что именно повреждено

По информации ученых, на участках, которые были не укрыты снегом, наблюдается повреждение листовой части растений озимых. В частности это касается особенно развитых с осени рапса и ячменя. Однако ситуация не является критической, говорят ученые.

"Промерзание почвы произошло на глубину 11-15 см. При таких погодных условиях озимые культуры находятся в состоянии зимнего покоя. За период похолодания минимальная температура на глубине узла кущения озимой пшеницы не опускалась ниже 6,0 °C мороза, что не является критическим для растений — не только пшеницы, но и ячменя", — говорится в сообщении.

Напомним, еще недавно мы писали о бронировании фермеров. А также об аграрии, который отказался от повестки.