Погода в Одесі 30 жовтня: потепління і відсутність опадів

У середу, 30 жовтня, в Одесі стане дещо тепліше. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується відчутний вітер. Однак це не завадить одеситам та гостям міста прогулятися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, удень підніметься до +16…+18°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +3…+8 °C, вдень підніметься до +16…+21 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

