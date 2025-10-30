Погода в Одесі 30 жовтня: потепління і відсутність опадів

На Одещині потеплішає — яка погода буде сьогодні
У середу, 30 жовтня, в Одесі стане дещо тепліше. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується відчутний вітер. Однак це не завадить одеситам та гостям міста прогулятися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, удень підніметься до +16…+18°C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +3…+8 °C, вдень підніметься до +16…+21 °C. На автошляхах видимість добра.
