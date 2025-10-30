Погода в Одессе 30 октября: потепление и отсутствие осадков и осадков

Пенсионеры отдыхают в парке Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 30 октября, в Одессе станет несколько теплее. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается ощутимый ветер. Однако это не помешает одесситам и гостям города прогуляться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8°C, днем поднимется до +16...+18°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +3...+8 °C, днем поднимется до +16...+21 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, что в Украину возвращается тепло. Также мы писали о том, какая будет погода в Карпатах сегодня.