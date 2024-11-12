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На Одещині потяг зніс вантажівку — подробиці

12 листопада 2024 18:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині теплотяг врізався у фуру
Вантажівка зіштовхнулася з теплотягом. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На залізничному переїзді в одному з населених пунктів Веселокутської громади вантажівка зіштовхнулася з потягом. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 12 листопада. 

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Поїхав на червоне світло

За попередніми даними, водій фури проігнорував червоний сигнал світлофора та звукове повідомлення про наближення потягу. Він виїхав на залізничний переїзд, де в нього врізався теплотяг. Обидві машини зазнали механічних пошкоджень.

Коли можна перетинати залізничну колію

Рух через залізничний переїзд заборонений, якщо увімкнено червоний сигнал світлофора чи звукову сигналізацію незалежно від наявності та положення шлагбаума. В такому разі водій повинен зупинити машину перед стоп-лінією, відповідним дорожнім знаком, шлагбаумом, світлофором так, щоб бачити сигналізацію, а у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні — не ближче 10 метрів до найближчої рейки. 

Нагадаємо, на Одещині у ДТП потрапила молода мама з двома дітьми. Як виявилося, водійка сіла за кермо п'яною. Раніше у Києві сталася смертельна аварія за участі автобуса. 

Одеса ДТП вантажівки Одеська область потяг

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