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В Одесской области поезд снес грузовик — подробности

12 ноября 2024 18:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области тепловоз врезался в фуру
Грузовик столкнулся с тепловозом. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Веселокутской громады грузовик столкнулся с поездом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 12 ноября.

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Уехал на красный свет

По предварительным данным, водитель фуры проигнорировал красный сигнал светофора и звуковое сообщение о приближающемся поезде. Он выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался тепловоз. Обе машины получили механические повреждения.

Когда можно пересекать железнодорожный путь

Движение по железнодорожному переезду запрещено, если включен красный сигнал светофора или звуковая сигнализация независимо от наличия и положения шлагбаума. В таком случае водитель должен остановить машину перед стоп-линией, соответствующим дорожным знаком, шлагбаумом, светофором так, чтобы видеть сигнализацию, а в случаях, когда такие средства организации дорожного движения отсутствуют — не ближе 10 метров к ближайшему рельсу.

Напомним, в Одесской области в ДТП попала молодая мама с двумя детьми. Как оказалось, водитель села за руль пьяной. Ранее в Киеве произошла смертельная авария с участием автобуса.

Одесса ДТП грузовики Одесская область поезд

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