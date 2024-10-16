Чергове жорстке затримання в Одеській області — відповідь ТЦК

Працівники ТЦК затримують порушника. Фото: скриншот

Мережею шириться відео сутички між водієм і людьми у військовій формі у Біляївці. У ТЦК стверджують, що шофер сам спровокував бійку.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.

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Що відомо

На відео, опублікованому в мережі, видно, як військові оглядають авто. Водій намагається туди залізти, між ними починається сутичка. У ТЦК розповіли, що хотіли перевірити у нього військово-облікові документи.

"На законну вимогу громадянин відреагував агресивно: відмовився пред'явити документи, закрився в кабіні автомобіля, нецензурно ображав військових та завдав удару одному з них", — йдеться у повідомленні.

Після цього військовослужбовці затримали порушника і викликали поліцію.

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Спроби заважати законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ТЦК провели масштабний рейд по закладах у центрі в Одесі.

Також в Одесі водій прокатив на капоті працівника ТЦК.