Чергове жорстке затримання в Одеській області — відповідь ТЦК

На Одещині представники ТЦК витягли водія з машини — що відомо
Мережею шириться відео сутички між водієм і людьми у військовій формі у Біляївці. У ТЦК стверджують, що шофер сам спровокував бійку.
Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.
Що відомо
На відео, опублікованому в мережі, видно, як військові оглядають авто. Водій намагається туди залізти, між ними починається сутичка. У ТЦК розповіли, що хотіли перевірити у нього військово-облікові документи.
"На законну вимогу громадянин відреагував агресивно: відмовився пред'явити документи, закрився в кабіні автомобіля, нецензурно ображав військових та завдав удару одному з них", — йдеться у повідомленні.
Після цього військовослужбовці затримали порушника і викликали поліцію.
Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК
Спроби заважати законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, працівники ТЦК провели масштабний рейд по закладах у центрі в Одесі.
Також в Одесі водій прокатив на капоті працівника ТЦК.
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