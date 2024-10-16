Очередное жесткое задержание в Одесской области – ответ ТЦК

На Одесчине представители ТЦК вытащили водителя из машины — что известно
По сети ширится видео столкновения между водителем и людьми в военной форме в Беляевке. В ТЦК утверждают, что шофер сам спровоцировал драку.
Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Что известно
На видео, опубликованном в сети, видно, как военные осматривают авто. Водитель пытается туда залезть, между ними начинается схватка. В ТЦК рассказали, что хотели проверить у него военно-учетные документы.
"По законному требованию гражданин отреагировал агрессивно: отказался предъявить документы, закрылся в кабине автомобиля, нецензурно оскорблял военных и нанес удар одному из них", — говорится в сообщении.
После этого военнослужащие задержали нарушителя и вызвали полицию.
Что чревато препятствием работе ТЦК
Попытки мешать законной деятельности ВСУ или других военных формирований во время военного положения могут квалифицироваться по статье 114-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, работники ТЦК провели масштабный рейд по заведениям в центре Одессы.
Также в Одессе водитель прокатил на капоте работника ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!