На Одещині продають цукровий завод: скільки за нього просять
Заплазський цукровий завод, що на Одещині, виставити на аукціон. Стартова ціна лоту — 76 млн гривень. Пропозиції можна подати до 14 травня.
Про це повідомляє платформа Prozorro.
Майновий комплекс з власною залізничною дорогою розташовані в 160 км від Одеського порту.
Переваги майнового комплексу
Заплазський цукровий завод із повним автономним забезпеченням та всіма необхідними комунікаціями. Об’єкт має вигідне розташування: до порту м. Одеси 160 км. На території власна справна залізна дорога, що розгорнута у двох напрямках до порту м. Одеса, інша: Заплази — Миколаїв.
"Перевагою є готові до використання складські приміщення та відкриті складські майданчики. Є власний готель та адміністративні будівлі. Можливий варіант компенсації витрат на участь в аукціоні замовником торгів", — йдеться у повідомленні.
Земельна ділянка комунальної власності використовується на підставі договору оренди.
Аукціон проведуть 15 травня. Мінімальне повторення ставки — 1 тис. грн.
Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" чекає на приватизацію. Вже було дві спроби, втім покупець не оплатив лот. Вартість "сухого порту" становила майже 94 мільйони гривень.