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На Одещині продають цукровий завод: скільки за нього просять

17 квітня 2023 15:36
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині продають цукровий завод
Майновий комплекс Заплазського цукрового заводу. Фото: prozorro
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Заплазський цукровий завод, що на Одещині, виставити на аукціон.  Стартова ціна лоту — 76 млн гривень. Пропозиції можна подати до 14 травня.

Про це повідомляє платформа Prozorro. 

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Майновий комплекс з власною залізничною дорогою розташовані в 160 км від Одеського порту. 

Переваги майнового комплексу

Заплазський цукровий завод із повним автономним забезпеченням та всіма необхідними комунікаціями. Об’єкт має вигідне розташування: до порту м. Одеси 160 км. На території власна справна залізна дорога, що розгорнута у двох напрямках до порту м. Одеса, інша: Заплази — Миколаїв.

"Перевагою є готові до використання складські приміщення та відкриті складські майданчики. Є власний готель та адміністративні будівлі. Можливий варіант компенсації витрат на участь в аукціоні замовником торгів", — йдеться у повідомленні. 

Земельна ділянка комунальної власності використовується на підставі договору оренди.

Аукціон проведуть 15 травня. Мінімальне повторення ставки — 1 тис. грн.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" чекає на приватизацію. Вже було дві спроби, втім покупець не оплатив лот. Вартість "сухого порту" становила майже 94 мільйони гривень.

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