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В Одесской области продают сахарный завод: сколько за него просят

17 апреля 2023 15:36
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области продают сахарный завод
Имущественный комплекс Заплазского сахарного завода. Фото: prozorro
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Заплазский сахарный завод на Одесчине выставили на аукцион. Стартовая цена лота — 76 млн гривен. Предложения можно подать до 14 мая.

Об этом сообщает платформа Prozorro.

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Имущественный комплекс с собственной железной дорогой расположен в 160 км от Одесского порта.

Преимущества комплекса

Заплазский сахарный завод с полным автономным обеспечением и всеми необходимыми коммуникациями. Объект имеет выгодное расположение: к порту г. Одессы 160 км. На территории собственная работающая железная дорога, развернутая в двух направлениях в порт г. Одесса и в Николаев.

"Преимуществом являются готовые к использованию складские помещения и открытые складские площадки. Есть собственная гостиница и административные здания. Возможен вариант компенсации затрат на участие в аукционе заказчиком торгов", — говорится в сообщении.

Земельный участок коммунальной собственности используется на основании договора аренды.

Аукцион будет проведен 15 мая. Минимальная ставка — 1 тыс. грн.

Напомним, морской торговый порт "Белгород-Днестровский" ждет приватизацию. Уже было две попытки, однако покупатель не оплатил лот. Стоимость "сухого порта" составила почти 94 миллиона гривен.

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