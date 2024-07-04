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В Одесі та області лунають вибухи

4 липня 2024 16:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух в Одеській області сьогодні, 4 липня
Вибух на Одещині зараз, 4 липня
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Одеській області пролунали зараз, 4 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики, також був зафіксований розвідувальний дрон ворога.  

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи на Одещині 4 липня

Жителі Одеського регіону почули вибухи об 16:34. Тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону. 

Робота ППО Одещина
Допис про роботу ППО. Фото: скриншот


Пізніше ворог здійснив пуски балістики у напрямок Одещини з території тимчасово окупованого Криму. Моніторингові канали повідомляли про швидкісну ціль на південь.

Ракета у напрямку Одеси
Допис про загрозу. Фото: скриншот

 

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію східних та південних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим. 

Тривога 4 липня
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

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