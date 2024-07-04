Вибух в Одеській області сьогодні, 4 липня

В Одесі та області лунають вибухи
Вибухи в Одеській області пролунали зараз, 4 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики, також був зафіксований розвідувальний дрон ворога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи на Одещині 4 липня
Жителі Одеського регіону почули вибухи об 16:34. Тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону.
Пізніше ворог здійснив пуски балістики у напрямок Одещини з території тимчасово окупованого Криму. Моніторингові канали повідомляли про швидкісну ціль на південь.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію східних та південних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
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