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В Одессе и области раздаются взрывы

4 июля 2024 16:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взрывы в Одессе и области сегодня, 4 июля
Взрыв в Одесской области сейчас, 4 июля. Флюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Взрывы в Одессе и области прозвучали сейчас, 4 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, также был зафиксирован разведывательный дрон врага.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Вражеский дрон в Одесской области. Фото: скриншот

Взрывы в Одесской области 4 июля

Жители Одесского региона услышали взрывы в 16.34. Шла работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.

Работа ПВО Одещина
Сообщение о работе ПВО. Фото: скриншот


Позже враг осуществил пуски баллистики в направлении Одесской области с территории временно оккупированного Крыма. Мониторинговые каналы сообщали о скоростной цели к югу.

Ракета по направлению Одессы
Сообщение об угрозе. Фото: скриншот

В 16:42 серия взрывов прогремела в Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей и гостей города оставаться в безопасных местах, пока продолжается воздушная тревога.

Взрывы в Одессе 4 июля
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот
Кипер призвал быть в укрытиях
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию восточных и южных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Тревога 4 июля
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Мы писали, что в Черном на дежурстве остается невооруженный ракетоноситель, однако надо отметить, что оккупанты могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

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