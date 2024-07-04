Про загрозу ракетоносія у Чорному морі - Плетенчук

Підводний ракетоносій у морі. Фото: росЗМІ

Одиниці ЧФ РФ залишаються присутніми в усіх трьох морях вже понад два тижні, хоча іноді й проводять зовнішні рейди. Однак є й такі кораблі, які не виконують бойових завдань. Вони розміщені для того, щоб створити видимість своєї присутності та підтримувати психологічний тиск.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

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"Останній раз вони маневрували, коли відбувались вибухи у Криму. Єдиною причиною їхнього маневрування стала спроба відвести від можливого удару свої кораблі. То вони виходили на рейд і одразу повернулись. Зараз ситуація залишається стабільною", — зазначив речник ВМС.

Ракетоносії у Чорному морі

За даними ВМС ЗС України, у Чорному морі вже понад двох тижнів чатує ракетоносії. Однак "Калібри" на його борту не фіксуються. Ймовірно, росіяни тримають його там для того, аби удати видимість своєї присутності в акваторії.

"Підводний човен проєкту 636 "Варшавянка". Це носій крилатих ракет, але він розряджений вже два тижні, то він там перебуває з метою просто перебувати", — зазначив Дмитро Плетенчук.

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Нагадаємо, що станом на сьогодні у Чорному присутній розряджений ракетоносій. В Азовському та Середземному морях чатують кораблі з "Калібрами" на борту, тому варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Також ми писали, що на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два такі катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".

Додамо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.