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Оккупанты имитируют присутствие — Плетенчук о ракетоносителе в Черном море

4 июля 2024 10:17
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Об угрозе ракетоносителя в Черном море - Плетенчук
Подводный ракетоноситель в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Единицы ЧФ РФ остаются присутствующими во всех трех морях уже более двух недель, хотя иногда и проводят внешние рейды. Однако есть и такие корабли, которые не выполняют боевые задачи. Они расположены для того, чтобы создать видимость своего присутствия и поддерживать психологическое давление.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"В последний раз они маневрировали, когда происходили взрывы в Крыму. Единственной причиной их маневрирования стала попытка увести от возможного удара свои корабли. Так они выходили на рейд и сразу вернулись. Сейчас ситуация остается стабильной ", — отметил представитель ВМС.

Ракетоносители в Черном море

По данным ВМС ВС Украины, в Черном море уже более двух недель подстерегает ракетоносители. Однако "Калибры" на его борту не фиксируются. Вероятно, россияне держат его там для того, чтобы сделать видимость своего присутствия в акватории.

"Подводная лодка проекта 636 "Варшавянка". Это носитель крылатых ракет, но он разряжен уже две недели, так что он там находится с целью просто находиться", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Черном присутствует разряженный ракетоноситель. В Азовском и Средиземном морях караулят корабли с "Калибрами" на борту, поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Также мы писали, что на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Добавим, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

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