Ракетоносії РФ у Чорному морі - скільки "Калібрів" мають

Бойові кораблі на рейді. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на ранок четверга, 4 липня, ворог продовжує тримати свої бойові кораблі на чергуванні. Так, у Чорному присутній розряджений ракетоносій. В Азовському та Середземному морях чатують кораблі з "Калібрами" на борту, тому варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі чатує 1 корабель, який є ракетоносієм без "Калібрів";

в Азовському морі — 1 корабель окупантів. Ракетоносії заведені в пункти базування;

в Середземному морі 2 ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Інформація про рух кораблів росіян. Фото: ВМС ЗС України

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 4 суден, усі прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 10 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло 7 з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Ми писали, що Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами. Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Також ми повідомляли, що російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.

Додамо, що увагу країн НАТО привернув досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту РФ за допомогою морських дронів та інших технологій. Альянс вивчає ці методи для розвитку сучасної тактики морських бойових дій.