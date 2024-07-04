Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кораблі ворога на чергуванні у Чорному морі — яка загроза arrow

Кораблі ворога на чергуванні у Чорному морі — яка загроза

4 липня 2024 09:42
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ракетоносії РФ у Чорному морі - скільки "Калібрів" мають
Бойові кораблі на рейді. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок четверга, 4 липня, ворог продовжує тримати свої бойові кораблі на чергуванні. Так, у Чорному присутній розряджений ракетоносій. В Азовському та Середземному морях чатують кораблі з "Калібрами" на борту, тому варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • У Чорному морі чатує 1 корабель, який є ракетоносієм без "Калібрів"; 
  • в Азовському морі — 1 корабель окупантів. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • в Середземному морі 2 ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.
Рух ворожих кораблів станом на 4 липня
Інформація про рух кораблів росіян. Фото: ВМС ЗС України

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 4 суден, усі прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 10 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло 7 з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали,  що Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами.  Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Також ми повідомляли, що російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.

Додамо, що увагу країн НАТО привернув досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту РФ за допомогою морських дронів та інших технологій. Альянс вивчає ці методи для розвитку сучасної тактики морських бойових дій.

Одеса війна російські війська ВМС Чорне море корабель Одеська область Азовське море Новини Одеси калібри загроза кораблів ракетоносій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо