Ракетоносители РФ в Черном море - сколько "Калибров" имеют

Боевые корабли на рейде. Иллюстративное фото: росСМИ

По состоянию на утро четверга, 4 июля, враг продолжает удерживать свои боевые корабли на дежурстве. Так, в Черном присутствует разряженный ракетоноситель. В Азовском и Средиземном морях караулят корабли с "Калибрами" на борту, поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море караулит 1 корабль, являющийся ракетоносителем без "Калибров";

в Азовском море — 1 корабль оккупантов. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами" на борту.

Информация о движении кораблей россиян. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 4 судов, все направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 10 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло 7 из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Мы писали, что Украина устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Наши военные заставили РФ вывести из Крыма корабли в Новороссийск.

Также мы сообщали, что российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

Добавим, что внимание стран НАТО привлекло опыт Украины в уничтожении значительной части Черноморского флота РФ с помощью морских дронов и других технологий. Североатлантический союз изучает эти методы для развития современной тактики морских боевых действий.