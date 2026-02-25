На Одещині було чутно звук вибуху, сьогодні, 25 лютого

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині зараз, 25 лютого, пролунав вибух. Росіяни атакували регіон ракетою. Інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 25 лютого, на Одещині було чутно потужний вибух. Ворог атакував регіон ракетою. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Маяків. Інформації про наслідки станом на зараз немає. Зазначимо, тривогу в регіоні оголосили о 16:18, а удар стався близько 16:22.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч проти 25 лютого, Росія запустила по Україні 115 ударних безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 95 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас частині ударних дронів вдалося досягти цілей: йдеться про 18 влучань на 11 локаціях.

Також ми писали, що уночі 22 лютого Росія знову атакувала енергетичні об’єкти в Одеській області. Після влучань спалахнули пожежі на великій площі. Рятувальники ліквідували всі осередки вогню — обійшлося без жертв.