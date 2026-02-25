Видео
Україна
Главная Одесса На Одесчине прогремел мощный взрыв — что известно

На Одесчине прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 16:26
В Одесской области был слышен звук взрыва, сегодня, 25 февраля
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области сейчас, 25 февраля, прогремел взрыв. Россияне атаковали регион ракетой. Информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передают Новини.LIVE.

На Одещині пролунав вибух
Сообщение об угрозе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 25 февраля, в Одесской области был слышен мощный взрыв. Враг атаковал регион ракетой. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Маяков. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет. Отметим, тревогу в регионе объявили в 16:18, а удар произошел около 16:22.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 25 февраля, Россия запустила по Украине 115 ударных беспилотников различных типов. Противовоздушная оборона сбила или подавила 95 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время части ударных дронов удалось достичь целей: речь идет о 18 попаданиях на 11 локациях.

Также мы писали, что ночью 22 февраля Россия снова атаковала энергетические объекты в Одесской области. После попаданий вспыхнули пожары на большой площади. Спасатели ликвидировали все очаги огня — обошлось без жертв.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
