На Одещині ремонтують дороги державного значення
Дорожники займаються проведенням робіт з експлуатаційного утримання на важливих артеріях, які не тільки пролягають через Одеську область, але й мають важливе значення для всієї країни. Ці дороги ведуть до річкових та морських портів, прифронтових областей та контрольно-пропускних пунктів з державами-сусідами.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Роботи охоплюють наступне:
- Аварійна ліквідація деформацій дорожнього покриття, таких як ями, колії та вибоїни, які утворилися через інтенсивний рух великовагових транспортних засобів. Для цього використовують гарячі асфальтобетонні суміші.
- Видалення чагарників з обочин.
- Прибирання сміття на узбіччях автодоріг та зупинках.
- Відновлення та встановлення попереджувальних дорожніх знаків.
- Планування та догляд за узбіччям.
- Очищення русел штучних споруд для забезпечення нормального водовідведення.
- Очищення дорожнього покриття неподалік від бордюрів.
Покращення асфальтного покриття. Фото: Служба відновлення в Одеській області
"Дорожні роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання, без зупинки руху автотранспорту, тому закликаємо водіїв бути максимально обережними і уважними, завчасно знижувати швидкість автомобіля, дотримуватись вимог попереджувальних дорожніх знаків", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.