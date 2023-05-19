На Одещині ремонтують дороги державного значення

Ремонтні роботи на дорогах Одещини. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Дорожники займаються проведенням робіт з експлуатаційного утримання на важливих артеріях, які не тільки пролягають через Одеську область, але й мають важливе значення для всієї країни. Ці дороги ведуть до річкових та морських портів, прифронтових областей та контрольно-пропускних пунктів з державами-сусідами.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Роботи охоплюють наступне:

Аварійна ліквідація деформацій дорожнього покриття, таких як ями, колії та вибоїни, які утворилися через інтенсивний рух великовагових транспортних засобів. Для цього використовують гарячі асфальтобетонні суміші.

Видалення чагарників з обочин.

Прибирання сміття на узбіччях автодоріг та зупинках.

Відновлення та встановлення попереджувальних дорожніх знаків.

Планування та догляд за узбіччям.

Очищення русел штучних споруд для забезпечення нормального водовідведення.

Очищення дорожнього покриття неподалік від бордюрів.

Покращення асфальтного покриття. Фото: Служба відновлення в Одеській області

"Дорожні роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання, без зупинки руху автотранспорту, тому закликаємо водіїв бути максимально обережними і уважними, завчасно знижувати швидкість автомобіля, дотримуватись вимог попереджувальних дорожніх знаків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.