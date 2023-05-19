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На Одещині ремонтують дороги державного значення

19 травня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині ремонтують дороги державного значення
Ремонтні роботи на дорогах Одещини. Фото: Служба відновлення в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дорожники займаються проведенням робіт з експлуатаційного утримання на важливих артеріях, які не тільки пролягають через Одеську область, але й мають важливе значення для всієї країни. Ці дороги ведуть до річкових та морських портів, прифронтових областей та контрольно-пропускних пунктів з державами-сусідами.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

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Роботи охоплюють наступне:

  • Аварійна ліквідація деформацій дорожнього покриття, таких як ями, колії та вибоїни, які утворилися через інтенсивний рух великовагових транспортних засобів. Для цього використовують гарячі асфальтобетонні суміші.
  • Видалення чагарників з обочин.
  • Прибирання сміття на узбіччях автодоріг та зупинках.
  • Відновлення та встановлення попереджувальних дорожніх знаків.
  • Планування та догляд за узбіччям.
  • Очищення русел штучних споруд для забезпечення нормального водовідведення.
  • Очищення дорожнього покриття неподалік від бордюрів.

Покращення асфальтного покриття. Фото: Служба відновлення в Одеській області

"Дорожні роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання, без зупинки руху автотранспорту, тому закликаємо водіїв бути максимально обережними і уважними, завчасно знижувати швидкість автомобіля, дотримуватись вимог попереджувальних дорожніх знаків", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

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