В Одесской области ремонтируют дороги государственного значения

Ремонтные работы на дорогах Одесской области. Фото: Служба восстановления в Одесской области

Дорожники занимаются проведением работ по эксплуатационному содержанию на важных артериях, которые не только пролегают через Одесскую область, но имеют важное значение для всей страны. Эти дороги ведут к речным и морским портам, прифронтовым областям и контрольно-пропускным пунктам с государствами-соседями.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Работы охватывают следующее:

Аварийная ликвидация деформаций дорожного покрытия, таких как ямы, колеи и колдобины, образовавшиеся из-за интенсивного движения тяжеловесных транспортных средств. Для этого используют горячие асфальтобетонные смеси.

Удаление кустарников с обочин.

Уборка мусора на обочинах автодорог и остановках.

Восстановление и установка предупредительных дорожных знаков.

Планировка и уход за обочиной.

Очистка русел искусственных сооружений для обеспечения нормального водоотведения.

Очистка дорожного покрытия вблизи бордюров.

Улучшение асфальтового покрытия. Фото: Служба восстановления в Одесской области

"Дорожные работы выполняются в пределах эксплуатационного содержания, без остановки движения автотранспорта, поэтому призываем водителей быть максимально осторожными и внимательными, раньше времени снижать скорость автомобиля, соблюдать требования упреждающих дорожных знаков", — говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.