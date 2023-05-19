В Одесской области ремонтируют дороги государственного значения
Дорожники занимаются проведением работ по эксплуатационному содержанию на важных артериях, которые не только пролегают через Одесскую область, но имеют важное значение для всей страны. Эти дороги ведут к речным и морским портам, прифронтовым областям и контрольно-пропускным пунктам с государствами-соседями.
Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Работы охватывают следующее:
- Аварийная ликвидация деформаций дорожного покрытия, таких как ямы, колеи и колдобины, образовавшиеся из-за интенсивного движения тяжеловесных транспортных средств. Для этого используют горячие асфальтобетонные смеси.
- Удаление кустарников с обочин.
- Уборка мусора на обочинах автодорог и остановках.
- Восстановление и установка предупредительных дорожных знаков.
- Планировка и уход за обочиной.
- Очистка русел искусственных сооружений для обеспечения нормального водоотведения.
- Очистка дорожного покрытия вблизи бордюров.
Улучшение асфальтового покрытия. Фото: Служба восстановления в Одесской области
"Дорожные работы выполняются в пределах эксплуатационного содержания, без остановки движения автотранспорта, поэтому призываем водителей быть максимально осторожными и внимательными, раньше времени снижать скорость автомобиля, соблюдать требования упреждающих дорожных знаков", — говорится в сообщении.
Напомним, в 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.