На Одещині сестра знущалася з 7-річного брата: подробиці

Слідчі дії на місці злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

У Білгород-Дністровському районі, поліцейські розпочали кримінальні провадження щодо незаконного позбавлення волі семирічного хлопчика та жорстокого злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Хлопчика госпіталізували з чисельними травмами та опіками, які нанесла його 16-річна старша сестра.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Діти опинились під опікою 62-річного родича після того, як матір була позбавлена батьківських прав. Втім, виховання малолітнього хлопчика старшою сестрою перетворилося у трагедію. Вона побила братика, обпекла газовою горілкою, прив’язала та зачинила у сараї, де хлопчик просидів усю ніч.

На щастя, хлопчик зміг самостійно звільнитися та звернутися по допомогу до сусідів, які викликали швидку медичну допомогу. Дитину госпіталізували до лікарні із серйозними травмами та опіками. В тому числі з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, опіками другого ступеня на передпліччі та сідницях.

Речовий доказ злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

"Дівчина свої дії пояснила тим, що брат нібито бешкетував, псував її речі, а коли хотів підпалити газовим пальником скирту сіна та будинок, вона завадила йому це зробити і зайнялась його "вихованням"", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на сестру та опікуна

За вказаними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань) та статтею 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). За ці діяння поліція може застосувати обмеження волі або навіть позбавлення волі на п'ять років.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за службову недбалість стосовно служби у справах дітей місцевої ради, оскільки родина цих дітей вже потрапляла у поле зору поліції та соцслужб через втечу з дому однієї з дівчаток. Інші дві дівчинки були вилучені з сім'ї, а питання щодо подальшого місця проживання усіх трьох малолітніх дітей залишається відкритим.

Нагадаємо, Овідіопольський районний суд Одещини виніс вирок у справі чоловіка, який саджав маленьку дитину на ланцюг та бив хлопчика обухом сокири по голові. За такі дії чоловік відбувся строком покарання.