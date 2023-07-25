В Одесской области сестра издевалась над 7-летним братом: подробности

Следственные действия с поличным. Фото: ГУНП в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе полицейские начали уголовные производства по незаконному лишению свободы семилетнего мальчика и жестокому злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком. Мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами и ожогами, которые нанесла его 16-летняя старшая сестра.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Дети оказались на попечении 62-летнего родственника после того, как мать была лишена родительских прав. Впрочем, воспитание малолетнего мальчика старшей сестрой превратилось в трагедию. Она избила братика, обожгла газовой водкой, привязала и закрыла в сарае, где мальчик просидел всю ночь.

К счастью, мальчик смог самостоятельно уволиться и обратиться за помощью к соседям, вызвавшим скорую медицинскую помощь. Ребенок был госпитализирован в больницу с серьезными травмами и ожогами. В том числе с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ожогами второй ступени на предплечье и ягодицах.

Вещественное доказательство преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

"Девушка свои действия объяснила тем, что брат якобы озорничал, портил ее вещи, а когда хотел поджечь газовой горелкой скирду сена и дом, она помешала ему это сделать и занялась его "воспитанием"", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет сестра и опекуна

По указанным фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы малолетнего, сопровождавшееся причинением ему физических страданий) и статьей 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за лицом). За эти действия полиция может применить ограничение свободы или даже лишение свободы на пять лет.

Также следователи начали уголовное производство за служебную халатность в отношении службы по делам детей местного совета, поскольку семья этих детей уже попадала в поле зрения полиции и соцслужб из-за побега из дома одной из девочек. Остальные две девочки были изъяты из семьи, а вопрос о дальнейшем месте жительства всех трех малолетних детей остается открытым.

Напомним, Овидиопольский районный суд Одесской области вынес приговор по делу мужчины, который сажал маленького ребенка на цепь и избивал мальчика обухом топора по голове. За такие действия мужчина отделался сроком наказания.