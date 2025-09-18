Суд Подільська оштрафував військового за наркотики

Молоток судді на столі. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині судили військовослужбовця, який через поштове відділення отримав посилку з наркотиками. Його викрили одразу після отримання пакунка. Чоловік визнав свою провину, і суд виніс йому вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

У Подільську військовослужбовець придбав та зберігав особливо небезпечний наркотик — PVP. Який чоловік замовив через інтернет, посилка надійшла до одного з відділень пошти. Коли військовий прийшов забрати пакунок, його вже чекали правоохоронці. При огляді в нього вилучили поліетиленовий пакет з білою кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що це наркотик.

Як покарали

Військовий визнав свою провину, пояснивши, що наркотик був для власного вживання, а також розкаявся у скоєному. Суд призначив покарання — 1 рік обмеження волі. Однак врахував, що це перше правопорушення, і не призначив ув’язнення. Замість цього військовослужбовець має сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень та понад 6 тисяч гривень процесуальних витрат. Вилучену речовину постановлено знищити, а мобільний телефон повернуть власнику.

Нагадаємо, ми повідомляли, що житель Прикарпаття скасував штраф за неявку у ТЦК в суді. Також ми писали, що суд покарав молодика, який не хотів служити через релігію.