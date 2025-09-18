Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий замовляв психотропи поштою — що вирішив суд на Одещині

Військовий замовляв психотропи поштою — що вирішив суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 01:31
Суд Подільська оштрафував військового за наркотики
Молоток судді на столі. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині судили військовослужбовця, який через поштове відділення отримав посилку з наркотиками. Його викрили одразу після отримання пакунка. Чоловік визнав свою провину, і суд виніс йому вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У Подільську військовослужбовець придбав та зберігав особливо небезпечний наркотик — PVP. Який чоловік замовив через інтернет, посилка надійшла до одного з відділень пошти. Коли військовий прийшов забрати пакунок, його вже чекали правоохоронці. При огляді в нього вилучили поліетиленовий пакет з білою кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що це наркотик.

Як покарали

Військовий визнав свою провину, пояснивши, що наркотик був для власного вживання, а також розкаявся у скоєному. Суд призначив покарання — 1 рік обмеження волі. Однак врахував, що це перше правопорушення, і не призначив ув’язнення. Замість цього військовослужбовець має сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень та понад 6 тисяч гривень процесуальних витрат. Вилучену речовину постановлено знищити, а мобільний телефон повернуть власнику.

Нагадаємо, ми повідомляли, що житель Прикарпаття скасував штраф за неявку у ТЦК в суді. Також ми писали, що суд покарав молодика, який не хотів служити через релігію.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси покарання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації