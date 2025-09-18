Видео
Главная Одесса Военный заказывал психотропы по почте — что решил суд в Одесчины

Военный заказывал психотропы по почте — что решил суд в Одесчины

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 01:31
Суд Подольска оштрафовал военного за наркотики
Молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области судили военнослужащего, который через почтовое отделение получил посылку с наркотиками. Его разоблачили сразу после получения пакета. Мужчина признал свою вину, и суд вынес ему приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Подольске военнослужащий приобрел и хранил особо опасный наркотик — PVP. Который мужчина заказал через интернет, посылка поступила в одно из отделений почты. Когда военный пришел забрать пакет, его уже ждали правоохранители. При осмотре у него изъяли полиэтиленовый пакет с белым кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик.

Как наказали

Военный признал свою вину, объяснив, что наркотик был для собственного употребления, а также раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание — 1 год ограничения свободы. Однако учел, что это первое правонарушение, и не назначил заключение. Вместо этого военнослужащий должен заплатить штраф в размере 51 тысячи гривен и более 6 тысяч гривен процессуальных издержек. Изъятое вещество постановлено уничтожить, а мобильный телефон вернут владельцу.

Напомним, мы сообщали, что житель Прикарпатья отменил штраф за неявку в ТЦК в суде. Также мы писали, что суд наказал молодого человека, который не хотел служить через религию.

Одесса суд правосудие Одесская область
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
