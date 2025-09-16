Видео
Главная Одесса Военный покупал и хранил психотропы — как наказал суд в Одессе

Военный покупал и хранил психотропы — как наказал суд в Одессе

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 01:36
В Одессе военнослужащего осудили за наркотики с испытательным сроком
Судья с молотком. Фото иллюстративное: depositphotos

Военнослужащий незаконно приобрел и хранил психотропное вещество. У мужчины изъяли пакет с PVP, количество которого превышало допустимые пределы. За содеянное ему вынесли наказание и обязали оплатить судебные издержки.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Житель Николаевщины, солдат, который служил гранатометчиком в воинской части, еще с 2022 года самовольно оставил подразделение и находился вне службы. Он через мессенджер приобрел у неизвестного лица пакет с особо опасным веществом — PVP. Мужчина хранил его для личного употребления. При осмотре полиция изъяла у него 0,465 г наркотического вещества. Это количество превышает определенные законом "небольшие размеры".

Как наказали

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Суд отметил, что мужчина не имеет легальных доходов, уклоняется от военной службы и ранее уже имел проблемы с законом. Его признали виновным и назначили три года ограничения свободы.

Впрочем, суд учел, что преступление относится к категории уголовных проступков, и освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В настоящее время он обязан периодически появляться в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, не выезжать за границу без разрешения и обязательно трудоустроиться. Вещественное доказательство, пакет с PVP, суд постановил уничтожить. Кроме того, с мужчины взыскали более 5 тысяч гривен процессуальных издержек.

Напомним, мы писали, что житель Кироваградщины отказался от повестки и не пришел в ТЦК — суд вынес приговор. Также мы сообщали, что на Ровенщине осудили мужчину, который развращал малолетнего ребенка.

Одесса суд наркотики правосудие армия Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
