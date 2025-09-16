В Одесі військовослужбовця засудили за наркотики з випробувальним строком

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: depositphotos

Військовослужбовець незаконно придбав та зберігав психотропну речовину. У чоловіка вилучили пакет із PVP, кількість якого перевищувала допустимі межі. За скоєне йому винесли покарання та зобов'язали сплатити судові витрати.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Житель Миколаївщини, солдат, який служив гранатометником у військовій частині, ще з 2022 року самовільно залишив підрозділ та перебував поза службою. Він через месенджер придбав у невідомої особи пакет з особливо небезпечною речовиною — PVP. Чоловік зберігав її для особистого вживання. Під час огляду поліція вилучила у нього 0,465 г наркотичної речовини. Ця кількість перевищує визначені законом "невеликі розміри".

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Суд зауважив, що чоловік не має легальних доходів, ухиляється від військової служби та раніше вже мав проблеми з законом. Його визнали винним та призначили три роки обмеження волі.

Втім, суд врахував, що злочин належить до категорії кримінальних проступків, і звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. На цей час він зобов’язаний періодично з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджати за кордон без дозволу та обов’язково працевлаштуватися. Речовий доказ, пакет з PVP, суд постановив знищити. Окрім того, з чоловіка стягнули понад 5 тисяч гривень процесуальних витрат.

