Військовослужбовець збував боєприпаси на Одещині

Граната лежить на землі. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині старший матрос, який обіймав посаду водія-хіміка в одній з військових частин, був затриманий за продаж боєприпасів. Військовослужбовець привіз небезпечні предмети з фронту на замовлення.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Відомо, що старший матрос однієї з військових частин незаконно придбав кілька видів ручних осколкових гранат, запали та патрони, які зберігав на території технічної станції. Згодом він збув боєприпаси за 13 000 гривень.

За свідченнями обвинуваченого, він отримав замовлення від особи, з якою познайомився у 2022 році, на доставку боєприпасів з фронту. Він доставив гранати та патрони, після чого був затриманий. Обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся та сприяв розслідуванню.

Яке покарання

Зважаючи на щире каяття та відсутність заперечень щодо фактичних обставин справи, суд визнав старшого матроса винним за статтею придбання, зберігання та збут боєприпасів без дозволу і призначив покарання у вигляді двох років обмеження свободи з відрахуванням 20% його грошового забезпечення до державного бюджету. Також було визначено стягнення процесуальних витрат.

Нагадаємо, в Одесі солдат опинився на лаві підсудних через ухилення від сплати штрафу за невиконання наказу командира. Крім цього у Житомирській області військовозобов'язаний чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.