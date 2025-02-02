Военнослужащий сбывал боеприпасы в Одесской области

Граната лежит на земле. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области старший матрос, занимавший должность водителя-химика в одной из воинских частей, был задержан за продажу боеприпасов. Военнослужащий привез опасные предметы с фронта на заказ.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный торговал боеприпасами

Известно, что старший матрос одной из воинских частей незаконно приобрел несколько видов ручных осколочных гранат, запалы и патроны, которые хранил на территории технической станции. Впоследствии он сбыл боеприпасы за 13 000 гривен.

По показаниям обвиняемого, он получил заказ от лица, с которым познакомился в 2022 году, на доставку боеприпасов с фронта. Он доставил гранаты и патроны, после чего был задержан. Обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал расследованию.

Какое наказание

Учитывая искреннее раскаяние и отсутствие возражений относительно фактических обстоятельств дела, суд признал старшего матроса виновным по статье приобретение, хранение и сбыт боеприпасов без разрешения и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с отчислением 20% его денежного обеспечения в государственный бюджет. Также было определено взыскание процессуальных расходов.

Напомним, в Одессе солдат оказался на скамье подсудимых из-за уклонения от уплаты штрафа за невыполнение приказа командира. Кроме этого в Житомирской области военнообязанный мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации.