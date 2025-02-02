Военнослужащий сбывал боеприпасы в Одесской области

На Одесчине солдат торговал боеприпасами с фронта — как наказали
В Одесской области старший матрос, занимавший должность водителя-химика в одной из воинских частей, был задержан за продажу боеприпасов. Военнослужащий привез опасные предметы с фронта на заказ.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный торговал боеприпасами
Известно, что старший матрос одной из воинских частей незаконно приобрел несколько видов ручных осколочных гранат, запалы и патроны, которые хранил на территории технической станции. Впоследствии он сбыл боеприпасы за 13 000 гривен.
По показаниям обвиняемого, он получил заказ от лица, с которым познакомился в 2022 году, на доставку боеприпасов с фронта. Он доставил гранаты и патроны, после чего был задержан. Обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал расследованию.
Какое наказание
Учитывая искреннее раскаяние и отсутствие возражений относительно фактических обстоятельств дела, суд признал старшего матроса виновным по статье приобретение, хранение и сбыт боеприпасов без разрешения и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с отчислением 20% его денежного обеспечения в государственный бюджет. Также было определено взыскание процессуальных расходов.
Напомним, в Одессе солдат оказался на скамье подсудимых из-за уклонения от уплаты штрафа за невыполнение приказа командира. Кроме этого в Житомирской области военнообязанный мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации.
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