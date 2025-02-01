Військовослужбовець ЗСУ отримав вирок за несплату штрафу

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі солдат опинився на лаві підсудних через ухилення від сплати штрафу, призначеного попереднім вироком суду. Правоохоронці довели, що він мав можливість виконати рішення суду, але свідомо цього не зробив.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий два роки не сплачував штраф

Київський районний суд Одеси виніс вирок у справі військовослужбовця, який ухилявся від сплати штрафу, призначеного йому ще у 2022 році.

Відомо, що обвинувачений, уродженець Молдови, громадянин України, проходив службу як стрілець-помічник гранатометника у складі механізованого батальйону. Раніше він уже був засуджений за невиконання наказу командира та отримав штраф у розмірі 71 400 гривень. У 2024 році суд дозволив виплачувати штраф частинами по 5 950 гривень на місяць, однак обвинувачений проігнорував це рішення, не сплативши жодного внеску.

Яке покарання за несплату штрафу

Під час розслідування військовий визнав свою вину, погодився на спрощений розгляд справи та не заперечував проти обвинувачення за в ухиленні від сплати штрафу. Суд ухвалив рішення про пробаційний нагляд строком на один рік. Суддя також врахував, що підсудний має двох неповнолітніх дітей на утриманні.

Нагадаємо, на Одещині нападник увірвався в будинок, забрав заощадження та перед втечею зґвалтував жінку.

Також ми писали, що одеські правоохоронці знайшли тіло маленького хлопчика у морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі. На місці події працюють правоохоронці, ведеться слідство.