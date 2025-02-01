Военнослужащий ВСУ получил приговор за неуплату штрафа

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе солдат оказался на скамье подсудимых из-за уклонения от уплаты штрафа, назначенного предыдущим приговором суда. Правоохранители доказали, что он имел возможность выполнить решение суда, но сознательно этого не сделал.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный два года не платил штраф

Киевский районный суд Одессы вынес приговор по делу военнослужащего, который уклонялся от уплаты штрафа, назначенного ему еще в 2022 году.

Известно, что обвиняемый, уроженец Молдовы, гражданин Украины, проходил службу как стрелок-помощник гранатометчика в составе механизированного батальона. Ранее он уже был осужден за невыполнение приказа командира и получил штраф в размере 71 400 гривен. В 2024 году суд разрешил выплачивать штраф частями по 5 950 гривен в месяц, однако обвиняемый проигнорировал это решение, не оплатив ни одного взноса.

Какое наказание за неуплату штрафа

В ходе расследования военный признал свою вину, согласился на упрощенное рассмотрение дела и не возражал против обвинения в уклонении от уплаты штрафа. Суд принял решение о пробационном надзоре сроком на один год. Судья также учел, что подсудимый имеет двух несовершеннолетних детей на иждивении.

Напомним, в Одесской области нападающий ворвался в дом, забрал сбережения и перед побегом изнасиловал женщину.

Также мы писали, что одесские правоохранители нашли тело маленького мальчика в морозильной камере одной из квартир в Пересыпском районе. На месте происшествия работают правоохранители, ведется следствие.