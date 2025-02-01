Познущався з пенсіонерки — на Одещині засудили злочинця

Чоловік у масці. Фото ілюстративне: freepik

Суд ухвалив рішення у справі про нічне пограбування подружньої пари в одному із сіл Одеської області. Нападник увірвався в будинок, забрав заощадження та перед втечею зґвалтував жінку.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Інцидент стався у Татарбунарській громаді. Вночі злочинець, зламавши дверний замок, проник до будинку пенсіонерів. Він погрожував фізичною розправою, вдарив господаря та відібрав у них 10 тисяч гривень, які вони заощадили. Перед тим, як втекти, злочинець зґвалтував літню жінку і зник.

Яке покарання злочинцю

Оперативники швидко встановили особу нападника — це місцевий житель, який раніше був засуджений за крадіжки та грабежі. Поліцейським вдалося повернути постраждалим 7 000 гривень, які зловмисник не встиг витратити. Суд, розглянувши надані слідством докази, визнав чоловіка винним у грабежі з проникненням у житло в умовах воєнного стану та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські в Одесі затримали 19-річного рецидивіста, який пограбував жінку. Хлопець вирвав телефон із рук пасажирки маршрутки.

Також ми писали, що одеські правоохоронці знайшли тіло маленького хлопчика у морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі. На місці події працюють правоохоронці, ведеться слідство.