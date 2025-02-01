Издевался над пенсионеркой - в Одесской области осудили преступника

Мужчина в маске. Фото иллюстративное: freepik

Суд принял решение по делу о ночном ограблении супружеской пары в одном из сел Одесской области. Нападавший ворвался в дом, забрал сбережения и перед побегом изнасиловал женщину.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Инцидент произошел в Татарбунарской громаде. Ночью преступник, взломав дверной замок, проник в дом пенсионеров. Он угрожал физической расправой, ударил хозяина и отобрал у них 10 тысяч гривен, которые они сэкономили. Перед тем, как убежать преступник изнасиловал пожилую женщину и скрылся.

Какое наказание преступнику

Оперативники быстро установили личность нападавшего — это местный житель, который ранее был осужден за кражи и грабежи. Полицейским удалось вернуть пострадавшим 7 000 гривен, которые злоумышленник не успел потратить. Суд, рассмотрев предоставленные следствием доказательства, признал мужчину виновным в грабеже с проникновением в жилье в условиях военного положения и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, полицейские в Одессе задержали 19-летнего рецидивиста, который ограбил женщину. Парень вырвал телефон из рук пассажирки маршрутки.

Также мы писали, что одесские правоохранители нашли тело маленького мальчика в морозильной камере одной из квартир в Пересыпском районе. На месте происшествия работают правоохранители, ведется следствие.