Військовий зберігав удома наркотики

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець на Одещині був викритий у незаконному зберіганні канабісу. Правоохоронці виявили наркотики у його будинку. Чоловіку загрожує штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий зберігав психотропи

У матеріалах справи йдеться, що у середині липня 2024 року військовослужбовець, старший стрілець 2-го взводу охорони однієї з військових частин, виявив на орендованій території три кущі дикорослої коноплі. Попри відсутність дозволу, він зрізав рослини, висушив їх та почав використовувати для особистого вживання.

Під час обшуку 13 листопада 2024 року правоохоронці знайшли у будинку військового понад 200 грамів канабісу та пристрої для його куріння. Чоловік визнав провину та погодився на спрощене судове провадження.

Яке покарання за зберігання наркотиків

Суд розглядає справу за незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Чоловіку загрожує штраф у розмірі 34 000 грн, також він має додатково відшкодувати державі процесуальні витрати в сумі 9 550 грн.

Нагадаємо, в Одесі затримали підлітка, який робив "закладки". Також у Харкові хлопця обвинуватили у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту.