Военный хранил дома наркотики

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий в Одесской области был уличен в незаконном хранении каннабиса. Правоохранители обнаружили наркотики в его доме. Мужчине грозит штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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В материалах дела говорится, что в середине июля 2024 года военнослужащий, старший стрелок 2-го взвода охраны одной из воинских частей, обнаружил на арендованной территории три куста дикорастущей конопли. Несмотря на отсутствие разрешения, он срезал растения, высушил их и начал использовать для личного употребления.

В ходе обыска 13 ноября 2024 года правоохранители нашли в доме военного более 200 граммов каннабиса и устройства для его курения. Мужчина признал вину и согласился на упрощенное судебное производство.

Какое наказание за хранение наркотиков

Суд рассматривает дело за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта. Мужчине грозит штраф в размере 34 000 грн, также он должен дополнительно возместить государству процессуальные издержки в сумме 9 550 грн.

Напомним, в Одессе задержали подростка, который делал "закладки". Также в Харькове парня обвинили в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества без цели сбыта.