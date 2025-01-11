Военный хранил дома наркотики

На Одесчине солдат хранил психотропы — как наказали
Военнослужащий в Одесской области был уличен в незаконном хранении каннабиса. Правоохранители обнаружили наркотики в его доме. Мужчине грозит штраф.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный хранил психотропы
В материалах дела говорится, что в середине июля 2024 года военнослужащий, старший стрелок 2-го взвода охраны одной из воинских частей, обнаружил на арендованной территории три куста дикорастущей конопли. Несмотря на отсутствие разрешения, он срезал растения, высушил их и начал использовать для личного употребления.
В ходе обыска 13 ноября 2024 года правоохранители нашли в доме военного более 200 граммов каннабиса и устройства для его курения. Мужчина признал вину и согласился на упрощенное судебное производство.
Какое наказание за хранение наркотиков
Суд рассматривает дело за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта. Мужчине грозит штраф в размере 34 000 грн, также он должен дополнительно возместить государству процессуальные издержки в сумме 9 550 грн.
Напомним, в Одессе задержали подростка, который делал "закладки". Также в Харькове парня обвинили в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества без цели сбыта.
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