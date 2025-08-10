Кримінальні справи в Одесі призупинені через мобілізацію

Порожній зал суду. Фото ілюстративне: freepik

В Україні все частіше зупиняють кримінальні провадження, якщо обвинуваченого призвали до армії. В Одеській області таких випадків цьогоріч уже 401. Це означає, що розгляд справ відкладають на невизначений термін.

Такі дані оприлюднила компанія, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу Опендатабот.

Призупинення кримінальних справ через мобілізацію

За даними компанії, від початку повномасштабної війни в Україні вже призупинили понад 7,3 тисячі кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених. Такі дані наводить пошуковик по судовому реєстру "Бабуся".

Лише за цей рік зупинили майже 1,9 тисячі проваджень — майже стільки ж, скільки за весь 2023-й.

Де найбільше призупинено справ

Найбільше таких рішень ухвалили на Київщині — 617. Далі йде Львівщина з 582 справами, на третьому місці Дніпропетровщина — 559.

В Одеській області показник теж високий — 401 справа. Це означає, що кожна з них чекатиме свого продовження, поки обвинувачений служить у Збройних силах.

Експерти наголошують: призупинення провадження не означає автоматичного звільнення від відповідальності. Однак строки розгляду в таких випадках стають невизначеними.

Нагадаємо, жителька Закарпаття долучилася до організованої групи, яка вивозила військовозобов'язаних до Румунії. Також ми писали, що жителя Тернопільської області, який має другу групу інвалідності, оштрафували за неявку до військкомату.