Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині сотні кримінальних справ поставили "на паузу" — чому

На Одещині сотні кримінальних справ поставили "на паузу" — чому

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 14:43
Кримінальні справи в Одесі призупинені через мобілізацію
Порожній зал суду. Фото ілюстративне: freepik

В Україні все частіше зупиняють кримінальні провадження, якщо обвинуваченого призвали до армії. В Одеській області таких випадків цьогоріч уже 401. Це означає, що розгляд справ відкладають на невизначений термін.

Такі дані оприлюднила компанія, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу Опендатабот.

Реклама
Читайте також:
На Одещині сотні кримінальних справ поставили "на паузу" — чому - фото 1
Статистика призупинених кримінальних справ в Україні. Фото: скриншот з Опендатабот

Призупинення кримінальних справ через мобілізацію

За даними компанії, від початку повномасштабної війни в Україні вже призупинили понад 7,3 тисячі кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених. Такі дані наводить пошуковик по судовому реєстру "Бабуся".

Лише за цей рік зупинили майже 1,9 тисячі проваджень — майже стільки ж, скільки за весь 2023-й.

Де найбільше призупинено справ

Найбільше таких рішень ухвалили на Київщині — 617. Далі йде Львівщина з 582 справами, на третьому місці Дніпропетровщина — 559.

В Одеській області показник теж високий — 401 справа. Це означає, що кожна з них чекатиме свого продовження, поки обвинувачений служить у Збройних силах.

Експерти наголошують: призупинення провадження не означає автоматичного звільнення від відповідальності. Однак строки розгляду в таких випадках стають невизначеними.

Нагадаємо, жителька Закарпаття долучилася до організованої групи, яка вивозила військовозобов'язаних до Румунії. Також ми писали, що жителя Тернопільської області, який має другу групу інвалідності, оштрафували за неявку до військкомату.

Одеса суд Одеська область Кримінал Новини Одеси війна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації