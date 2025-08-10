Уголовные дела в Одессе приостановлены из-за мобилизации

На Одесчине сотни уголовных дел поставили "на паузу" — почему
В Украине все чаще останавливают уголовные производства, если обвиняемого призвали в армию. В Одесской области таких случаев в этом году уже 401. Это означает, что рассмотрение дел откладывают на неопределенный срок.
Такие данные обнародовала компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса Опендатабот.
Приостановление уголовных дел из-за мобилизации
По данным компании, с начала полномасштабной войны в Украине уже приостановили более 7,3 тысячи уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых. Такие данные приводит поисковик по судебному реестру "Бабушка".
Только за этот год остановили почти 1,9 тысячи производств — почти столько же, сколько за весь 2023-й.
Где больше всего приостановлено дел
Больше всего таких решений приняли в Киевской области — 617. Далее следует Львовщина с 582 делами, на третьем месте Днепропетровщина — 559.
В Одесской области показатель тоже высокий — 401 дело. Это означает, что каждое из них будет ждать своего продолжения, пока обвиняемый служит в Вооруженных силах.
Эксперты отмечают: приостановление производства не означает автоматического освобождения от ответственности. Однако сроки рассмотрения в таких случаях становятся неопределенными.
Напомним, жительница Закарпатья присоединилась к организованной группе, которая вывозила военнообязанных в Румынию. Также мы писали, что жителя Тернопольской области, который имеет вторую группу инвалидности, оштрафовали за неявку в военкомат.
Читайте Новини.LIVE!