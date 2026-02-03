Військового в Одесі оштрафували за побиття знайомого

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: depositphotos

В Одесі військовослужбовець побив знайомого під час побутового конфлікту. Потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень. Справу розглянули у спрощеному порядку.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Старший матрос ЗСУ умисно заподіяв тілесні ушкодження знайомому. За даними слідства, близько 11:30 військовий біля житлового будинку вдарив чоловіка ногою в коліно. Причиною стали особисті неприязні стосунки. Експертиза встановила, що потерпілий отримав синець на колінному суглобі. Травма не була небезпечною для життя та мала короткочасні наслідки.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Він погодився на розгляд справи без повноцінного судового засідання.

Як покарали

Суд врахував, що правопорушення належить до кримінальних проступків, а також те, що обвинувачений проходить військову службу. Обтяжуючих обставин не встановили. У результаті військовому призначили штраф у розмірі 850 гривень. Контроль за сплатою покарання поклали на орган пробації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили військового, який продавав фейкові повістки. Також ми писали, що в Івано-Франківській області оштрафували чоловіка, який проігнорував повістку.