Военного в Одессе оштрафовали за избиение знакомого

На Одесчине судили военного за драку — как наказали
В Одессе военнослужащий избил знакомого во время бытового конфликта. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Дело рассмотрели в упрощенном порядке.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Старший матрос ВСУ умышленно причинил телесные повреждения знакомому. По данным следствия, около 11:30 военный возле жилого дома ударил мужчину ногой в колено. Причиной стали личные неприязненные отношения. Экспертиза установила, что потерпевший получил синяк на коленном суставе. Травма не была опасной для жизни и имела кратковременные последствия.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Он согласился на рассмотрение дела без полноценного судебного заседания.
Как наказали
Суд учел, что правонарушение относится к уголовным проступкам, а также то, что обвиняемый проходит военную службу. Отягчающих обстоятельств не установили. В результате военному назначили штраф в размере 850 гривен. Контроль за уплатой наказания возложили на орган пробации.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили военного, который продавал фейковые повестки. Также мы писали, что в Ивано-Франковской области оштрафовали мужчину, который проигнорировал повестку.
Читайте Новини.LIVE!