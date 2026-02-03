Видео
Главная Одесса На Одесчине судили военного за драку — как наказали

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 01:36
Военного в Одессе оштрафовали за избиение знакомого
Судья с молотком. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одессе военнослужащий избил знакомого во время бытового конфликта. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Дело рассмотрели в упрощенном порядке.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Старший матрос ВСУ умышленно причинил телесные повреждения знакомому. По данным следствия, около 11:30 военный возле жилого дома ударил мужчину ногой в колено. Причиной стали личные неприязненные отношения. Экспертиза установила, что потерпевший получил синяк на коленном суставе. Травма не была опасной для жизни и имела кратковременные последствия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Он согласился на рассмотрение дела без полноценного судебного заседания.

Как наказали

Суд учел, что правонарушение относится к уголовным проступкам, а также то, что обвиняемый проходит военную службу. Отягчающих обстоятельств не установили. В результате военному назначили штраф в размере 850 гривен. Контроль за уплатой наказания возложили на орган пробации.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили военного, который продавал фейковые повестки. Также мы писали, что в Ивано-Франковской области оштрафовали мужчину, который проигнорировал повестку.

Мария Луценко
Автор:
Мария Луценко
