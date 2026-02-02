В Одессе солдат продавал фейковые повестки за 15 тысяч гривен

Продавал фейковые повестки — в Одессе судили военного
Военнослужащий из Одессы продавал фиктивные повестки, которые позволяли мужчинам спокойно передвигаться по городу и избегать мобилизации. Суд установил, что за месяц участники схемы заработали десятки тысяч гривен.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Продавали повестки
Известно, что солдат проходил службу в должности начальника группы гражданско-военного сотрудничества. Вместе с двумя сообщниками он организовал коррупционную схему по продаже фиктивных повесток в территориальный центр комплектования.
По данным следствия, мужчина получал в подразделении чистые бланки повесток с печатями и подписями руководства. Затем передавал их сообщникам, которые вписывали данные "клиентов" и продавали документы мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет.
Такие повестки якобы вызывали на медкомиссию, но на самом деле были вымышленными. Они позволяли безопасно передвигаться по городу и стране и в случае остановки сотрудниками ТЦК показывать их.
Первую "услугу" продали за 15 тысяч гривен. Впоследствии цену снизили до 14 тысяч за одну повестку. В июле 2025 года фигуранты передали по меньшей мере десять фиктивных документов и получили в целом 85 тысяч гривен, которые распределили между собой.
Какое наказание за продажу повесток
Во время суда обвиняемый признал вину полностью. Он пояснил, что пошел на преступление из-за сложного материального положения и небольшой зарплаты. Также заявил об искреннем раскаянии.
Суд признал военнослужащего виновным в получении неправомерной выгоды. Ему назначили два года лишения свободы, но заменили наказание на служебное ограничение сроком на два года с удержанием 20% денежного обеспечения в пользу государства.
Напомним, харьковчанин торговал снятием с розыска ТЦК. Также мы писали, что в Стрые мужчина сливал расположение ТЦК в Viber.
Читайте Новини.LIVE!