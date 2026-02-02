Видео
Главная Одесса Продавал фейковые повестки — в Одессе судили военного

Продавал фейковые повестки — в Одессе судили военного

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 01:38
В Одессе солдат продавал фейковые повестки за 15 тысяч гривен
Военный в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одессы продавал фиктивные повестки, которые позволяли мужчинам спокойно передвигаться по городу и избегать мобилизации. Суд установил, что за месяц участники схемы заработали десятки тысяч гривен.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Продавали повестки

Известно, что солдат проходил службу в должности начальника группы гражданско-военного сотрудничества. Вместе с двумя сообщниками он организовал коррупционную схему по продаже фиктивных повесток в территориальный центр комплектования.

По данным следствия, мужчина получал в подразделении чистые бланки повесток с печатями и подписями руководства. Затем передавал их сообщникам, которые вписывали данные "клиентов" и продавали документы мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет.

Такие повестки якобы вызывали на медкомиссию, но на самом деле были вымышленными. Они позволяли безопасно передвигаться по городу и стране и в случае остановки сотрудниками ТЦК показывать их.

Первую "услугу" продали за 15 тысяч гривен. Впоследствии цену снизили до 14 тысяч за одну повестку. В июле 2025 года фигуранты передали по меньшей мере десять фиктивных документов и получили в целом 85 тысяч гривен, которые распределили между собой.

Какое наказание за продажу повесток

Во время суда обвиняемый признал вину полностью. Он пояснил, что пошел на преступление из-за сложного материального положения и небольшой зарплаты. Также заявил об искреннем раскаянии.

Суд признал военнослужащего виновным в получении неправомерной выгоды. Ему назначили два года лишения свободы, но заменили наказание на служебное ограничение сроком на два года с удержанием 20% денежного обеспечения в пользу государства.

Напомним, харьковчанин торговал снятием с розыска ТЦК. Также мы писали, что в Стрые мужчина сливал расположение ТЦК в Viber.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы повестки судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
