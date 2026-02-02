Відео
Продавав фейкові повістки — в Одесі судили військового

Продавав фейкові повістки — в Одесі судили військового

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 01:38
В Одесі солдат продавав фейкові повістки за 15 тисяч гривень
Військовий у кайданках. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одеси продавав фіктивні повістки, які дозволяли чоловікам спокійно пересуватися містом і уникати мобілізації. Суд встановив, що за місяць учасники схеми заробили десятки тисяч гривень.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Продавали повістки

Відомом, що солдат проходив службу на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва. Разом із двома спільниками він організував корупційну схему з продажу фіктивних повісток до територіального центру комплектування.

За даними слідства, чоловік отримував у підрозділі чисті бланки повісток із печатками та підписами керівництва. Потім передавав їх спільникам, які вписували дані "клієнтів" і продавали документи чоловікам віком від 25 до 60 років.

Такі повістки нібито викликали на медкомісію, але насправді були вигаданими. Вони давали змогу безпечно пересуватися містом і країною та у разі зупинки співробітниками ТЦК показувати їх.

Першу "послугу" продали за 15 тисяч гривень. Згодом ціну знизили до 14 тисяч за одну повістку. У липні 2025 року фігуранти передали щонайменше десять фіктивних документів і отримали загалом 85 тисяч гривень, які розподілили між собою.

Яке покарання за продаж повісток

Під час суду обвинувачений визнав провину повністю. Він пояснив, що пішов на злочин через складне матеріальне становище та невелику зарплату. Також заявив про щире каяття.

Суд визнав військовослужбовця винним в одержанні неправомірної вигоди. Йому призначили два роки позбавлення волі, але замінили покарання на службове обмеження строком на два роки з утриманням 20% грошового забезпечення на користь держави.

Нагадаємо, харків'янин торгував зняттям із розшуку ТЦК. Також ми писали, що у Стрию чоловік зливав розташування ТЦК у Viber.

Одеса Одеська область військові Новини Одеси повістки судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
