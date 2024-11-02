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На Одещині судили військового за розбій — який вирок

2 листопада 2024 22:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Військовослужбовець наніс тілесні ушкодження знайомому: як покарали
Іванівський районний суд Одеської області. Фото: hv.od.court.gov.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Іванівський районний суд Одеської області визнав військовослужбовця винним у завданні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Засудженому назначили іспитовий термін.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування

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Деталі справи

Іванівський районний суд Одеської області розглянув кримінальну справу проти військовослужбовця, який під час мобілізації обіймав посаду гранатометника в підрозділі морської піхоти. Чоловіка звинуватили в завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості місцевому жителю під час конфлікту.

Інцидент стався 5 травня 2024 року, коли обвинувачений через особисту неприязнь ударив чоловіка у щелепу, спричинивши переломи, які згодом призвели до тривалого розладу здоров'я потерпілого. У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся та повідомив про відшкодування збитків у розмірі 10 000 грн.

Яке покарання за побиття

Суд призначив йому 1 рік 6 місяців позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на такий же строк, поклавши на нього обов’язки: регулярна реєстрація в органах пробації та повідомлення про зміну місця проживання.

Нагадаємо, чоловік купив в інтернеті штамп про зняття з військового обліку і роздрукував собі військовий квиток. Також в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від ТЦК, бо "не хотів помирати".

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