Военнослужащий нанес телесные повреждения знакомому: как наказали

На Одесчине судили военного за разбой — какой приговор
Ивановский районный суд Одесской области признал военнослужащего виновным в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести. Осужденному назначили испытательный срок.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Детали дела
Ивановский районный суд Одесской области рассмотрел уголовное дело против военнослужащего, который во время мобилизации занимал должность гранатометчика в подразделении морской пехоты. Мужчину обвинили в нанесении телесных повреждений средней тяжести местному жителю во время конфликта.
Инцидент произошел 5 мая 2024 года, когда обвиняемый из-за личной неприязни ударил мужчину в челюсть, вызвав переломы, которые впоследствии привели к длительному расстройству здоровья потерпевшего. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и сообщил о возмещении ущерба в размере 10 000 грн.
Какое наказание за избиение
Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на такой же срок, возложив на него обязанности: регулярную регистрацию в органах пробации и уведомление об изменении места жительства.
Напомним, мужчина купил в интернете штамп о снятии с военного учета и распечатал себе военный билет. Также в Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК, потому что "не хотел умирать".
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