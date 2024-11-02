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На Одесчине судили военного за разбой — какой приговор

2 ноября 2024 22:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Военнослужащий нанес телесные повреждения знакомому: как наказали
Ивановский райсуд Одесской области. Фото: hv.od.court.gov.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ивановский районный суд Одесской области признал военнослужащего виновным в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести. Осужденному назначили испытательный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Ивановский районный суд Одесской области рассмотрел уголовное дело против военнослужащего, который во время мобилизации занимал должность гранатометчика в подразделении морской пехоты. Мужчину обвинили в нанесении телесных повреждений средней тяжести местному жителю во время конфликта.

Инцидент произошел 5 мая 2024 года, когда обвиняемый из-за личной неприязни ударил мужчину в челюсть, вызвав переломы, которые впоследствии привели к длительному расстройству здоровья потерпевшего. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и сообщил о возмещении ущерба в размере 10 000 грн.

Какое наказание за избиение

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на такой же срок, возложив на него обязанности: регулярную регистрацию в органах пробации и уведомление об изменении места жительства.

Напомним, мужчина купил в интернете штамп о снятии с военного учета и распечатал себе военный билет. Также в Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК, потому что "не хотел умирать".

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