На Одещині з'явилися намети ТЦК — для чого

Чоловік прийшов до агітнамету ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

У містах Одеської області представники ТЦК встановлюють інформаційні намети. Таким чином терцентри намагаються заплучити громадян до діалогу щодо необхідності мобілізації.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.

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Намети для порозуміння

В установі стверджують, що військові у наметах надають всім бажаючим консультації щодо того, як працює система оборони, чому важливо підтримувати мобілізацію і як відбувається призов.

"Роль територіальних центрів комплектування не завжди проста та зрозуміла для всіх. Ми прагнемо, щоб суспільство усвідомлювало важливість нашої місії та підтримувало нас у цих нелегких умовах. Лише разом, об’єднавши зусилля, ми здатні забезпечити стійкість нашої країни", — зазначили у ТЦК.

Нагадаємо, сьогодні одеський активіст Дем'ян Ганул вступив у конфлікт з працівниками ТЦК. Йому не сподобалося, що на блокпосту перебувають люди без розпізнавальних знаків на формі, а також російська мова військових. Також ми писали про те, які права та повноваження мають співробітники терцентрів.