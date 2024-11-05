В Одесской области появились палатки ТЦК — для чего

Мужчина пришел в агитпалатку ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

В городах Одесской области представители ТЦК устанавливают информационные палатки. Таким образом, терцентры пытаются привлечь граждан к диалогу о необходимости мобилизации.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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Палатки для взаимопонимания

В учреждении утверждают, что военные в палатках предоставляют всем желающим консультации о том, как работает система обороны, почему важно поддерживать мобилизацию и как происходит призыв.

"Роль территориальных центров комплектования не всегда проста и понятна всем. Мы стремимся, чтобы общество осознавало важность нашей миссии и поддерживало нас в этих нелегких условиях. Только вместе, объединив усилия, мы способны обеспечить устойчивость нашей страны", — отметили в ТЦК.

Напомним, сегодня одесский активист Демьян Ганул вступил в конфликт с работниками ТЦК. Ему не понравилось, что на блокпосте находятся люди без опознавательных знаков на форме, а также русский язык военных. Также мы писали о том, какие права и полномочия обладают сотрудниками терцентров.