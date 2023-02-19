На Одещині загинув чоловік, підірвавши ручну гранату.

Необережне поводження з боєприпасом коштувало життя

У селі Миколаївка, що на Одещині через необережне поводження з ручною гранатою загинув 43-річний чоловік. Походження боєприпасу невідоме.



Про це повідомляє Думська, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.



"В момент інциденту чоловік був п'яний. Від отриманих поранень він загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що інцидент стався вночі біля будинку загиблого на вулиці Шкільній. Зброя була типу РГД-5.

Що таке РГД-5

Це радянська протипіхотна уламкова ручна граната дистанційної дії, наступального типу. Основне призначення — ураження особового складу противника уламками корпусу.



РГД-5 прийнята на озброєння ЗС СРСР у 1954 році для заміни наступальної гранати РГ-42. Можлива дальність кидка залежить від фізичних якостей солдата і в середньому становить 30-40 метрів. Дальність розльоту осколків близько 15-20 метрів.



Граната призначена для ураження живої сили фугасною дією вибухівки та уламками, що формуються при руйнуванні металевої оболонки.

Уламки мають невелику масу і летять на меншу дальність, ніж можлива дальність кидка, тому вона класифікується як наступальна.

Нагадаємо, вдома у 33-річного жителя селища Ширяєве, що на Одещині, правоохоронці виявили тротилову шашку, кілька набоїв калібру 5,45 мм та понад два кілограми готового до вживання канабісу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Також ми писали, що одесит ховав у власній оселі гранату Ф-1 із запалом. Заборонений предмет поліцейські виявили, коли прибули за викликом співмешканки правопорушника. Поціновувач небезпечної зброї посеред ночі, в нетверезому стані влаштував скандал, і можна тільки здогадуватись чим могла б закінчитись ця історія.