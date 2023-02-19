В Одесской области погиб мужчина, взорвав ручную гранату.

Неосторожное обращение с боеприпасом стоило жизни

В селе Николаевка, что в Одесской области, из-за неосторожного обращения с ручной гранатой погиб 43-летний мужчина. Происхождение боеприпаса неизвестно.



Об этом сообщает Думская, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.



"В момент инцидента мужчина был пьян. От полученных ранений он погиб на месте", — говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел ночью у дома погибшего на улице Школьной. Оружие было типа РГД-5.

Что такое РГД-5

Это советская противопехотная обломочная ручная граната дистанционного действия, наступательного типа. Основное предназначение — поражение личного состава противника обломками корпуса.



РГД-5 принята на вооружение ВС СССР в 1954 году для замены наступательной гранаты РГ-42. Возможная дальность броска зависит от физических качеств солдата и в среднем составляет 30-40 метров. Дальность разлета осколков около 15-20 метров.



Граната предназначена для поражения живой силы фугасным действием взрывчатки и обломками, формируемыми при разрушении металлической оболочки.

Обломки имеют небольшую массу и улетают на меньшую дальность, чем возможная дальность броска, поэтому она классифицируется как наступательная.

Напомним, дома у 33-летнего жителя поселка Ширяево, что в Одесской области, правоохранители обнаружили тротиловую шашку, несколько патронов калибра 5,45 мм и более двух килограммов готового к употреблению каннабиса. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также мы писали, что одессит прятал в собственном доме гранату Ф-1 со страстью. Запретный предмет полицейские обнаружили, когда прибыли по вызову сожительницы правонарушителя. Ценитель опасного оружия посреди ночи, в нетрезвом состоянии устроил скандал, и можно только догадываться, чем могла бы закончиться эта история.