На Одещині в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет

Чіпати підозрілі предмети категорично заборонено

Надзвичайний випадок стався в Балті, що на Одещині. Поліцейські встановлюють обставини травмування 15-річної дівчини. Її з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що у постраждалої в руках вибухнув невідомий предмет, який вона знайшла у власному будинку. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції.

"Поліцейські вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих чи явно вибухонебезпечних предметів не чіпати їх руками, а, відійшовши на безпечну відстань, відразу викликати аварійні служби за телефонами спецліній "101" і "102"", — йдеться в повідомленні.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Нагадаємо, вдома у 33-річного жителя селища Ширяєве, що на Одещині, правоохоронці виявили тротилову шашку, кілька набоїв калібру 5,45 мм та понад два кілограми готового до вживання канабісу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Також ми писали, що одесит ховав у власній оселі гранату Ф-1 із запалом. Заборонений предмет поліцейські виявили, коли прибули за викликом співмешканки правопорушника. Поціновувач небезпечної зброї посеред ночі, в нетверезому стані влаштував скандал, і можна тільки здогадуватись чим могла б закінчитись ця історія.