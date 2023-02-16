В Одесской области в руках у подростка взорвался неизвестный предмет
Чрезвычайный случай произошел в Балте на Одесщине. Полицейские устанавливают обстоятельства травм 15-летней девушки. Ее с осколочными ранениями тела госпитализировали в местную больницу.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Предварительно установлено, что у пострадавшей в руках взорвался неизвестный предмет, который она нашла в собственном доме. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
"Полицейские снова призывают граждан в случае обнаружения подозрительных или явно взрывоопасных предметов не трогать их руками, а, отойдя на безопасное расстояние, сразу вызвать аварийные службы по телефонам спецлиний "101" и "102"", — говорится в сообщении.
Взрывоопасные предметы
Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.
Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.
Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.
Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
Напомним, дома у 33-летнего жителя поселка Ширяево, что в Одесской области, правоохранители обнаружили тротиловую шашку, несколько патронов калибра 5,45 мм и более двух килограммов готового к употреблению каннабиса. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Также мы писали, что одессит прятал в собственном доме гранату Ф-1 со страстью. Запретный предмет полицейские обнаружили, когда прибыли по вызову сожительницы правонарушителя. Ценитель опасного оружия посреди ночи, в нетрезвом состоянии устроил скандал, и можно только догадываться, чем могла бы закончиться эта история.