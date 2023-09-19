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На Одещині вакцинують собак та кішок від сказу: як щепити тварину безплатно

19 вересня 2023 18:40
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Анна Мурадова
Редактор
На Одещині вакцинують собак та кішок від сказу: як щепити тварину безплатно
Собака та кіт. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області триває активна кампанія щеплень тварин від сказу. За період з 8 по 15 вересня 2023 року вакциновано від сказу загалом 18 505 тварин, з них 12 804 собак та 5 690 кішок. 

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Вакцинація тварин від сказу

Варто відзначити, що існують випадки, коли господарі відмовляються від щеплення своїх домашніх тварин. Навіть при тому, що процедура щеплення та сама вакцина є безкоштовними, а мобільні групи ветеринарів надають послугу на місці, звільняючи власників від необхідності везти тварин до лікарні ветеринарної медицини. За вказаний період таких відмов було зафіксовано 124.

Але також важливо зауважити, що іноді ініціаторами масових щеплень тварин стають голови сільрад, члени житлових дачних кооперативів та активні мешканці міста, які активно сприяють організації щеплень на місцях. Також в цьому процесі беруть участь зоозахисники і волонтери, особливо в контексті вакцинації безпритульних тварин. На жаль, проблема безхатніх собак і кішок існує не лише в обласному центрі, а й на околицях області.

Слід відзначити, що вакцина проти сказу доступна в усіх областях України, і вона є в достатній кількості в Одеській області. Вакцинація від сказу є безкоштовною, і для проведення щеплення необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини, які входять до складу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Нагадаємо, у червні в Одесі спостерігається збільшенням випадків сказу серед тварин. За офіційними даними, зареєстровано два підтверджених лабораторно випадки цієї небезпечної хвороби, які стосуються як безпритульних, так і домашніх котів. Останній випадок сказу серед тварин у місті Одеса відзначався ще у 2021 році.

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