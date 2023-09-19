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На Одесчине вакцинируют собак и кошек от бешенства: как привить животное бесплатно

19 сентября 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одесчине вакцинируют собак и кошек от бешенства: как привить животное бесплатно
Собака и кот. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области продолжается активная кампания прививок животных от бешенства. За период с 8 по 15 сентября 2023 вакцинировано от бешенства в целом 18 505 животных, из них 12 804 собак и 5 690 кошек.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области .

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Следует отметить, что существуют случаи, когда хозяева отказываются от прививки своих домашних животных. Даже при том, что процедура прививки и сама вакцина бесплатны, а мобильные группы ветеринаров предоставляют услугу на месте, освобождая владельцев от необходимости везти животных в больницу ветеринарной медицины. За указанный период таких отказов было зафиксировано 124.

Но также важно заметить, что иногда инициаторами массовых прививок животных становятся председатели сельсоветов, члены жилых дачных кооперативов и активные жители города, активно способствующие организации прививок на местах. Также в этом процессе принимают участие зоозащитники и волонтеры, особенно в контексте вакцинации бездомных животных. К сожалению, проблема бездомных собак и кошек существует не только в областном центре, но и в окрестностях области.

Следует отметить, что вакцина против бешенства доступна во всех областях Украины, и есть в достаточном количестве в Одесской области. Вакцинация от бешенства бесплатна, и для проведения прививки необходимо обратиться в больницы ветеринарной медицины, которые входят в состав Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Напомним, в июне в Одессе наблюдается увеличение случаев бешенства среди животных. По официальным данным, зарегистрировано два подтвержденных лабораторно случая этой опасной болезни, которые касаются как бездомных, так и домашних кошек. Последний случай бешенства среди животных в городе Одесса отмечался еще в 2021 году.

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